علي بن علوان يتفقّد العمل الأمني بمركز شرطة المنيعي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مركز شرطة المنيعي الشامل، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، الخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني.

بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي.

كان في استقباله، العميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، المقدم ماجد راشد النقبي رئيس مركز شرطة المنيعي الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمركز.

وبدأت الجولة بتفقد الطابور العسكري للضباط وصف الضباط والأفراد حاثاً إياهم على بذل مزيد من الجهد لتطوير العمل، بعدها تفقد الآليات والمركبات العسكرية بالمركز للوقوف على المعوقات التي من المحتمل أن تصادف سير العمل، واستمع إلى آراء العاملين وملاحظاتهم، واطمأن خلالها على التسهيلات وسرعة الإجراءات المتبعة، واطلع على إجراءات سير العمل في كافة الأفرع وكيفية متابعة كافة القضايا وكيفية تحويلها، مؤكداً خلال الجولة على الدور الأمني الكبير الذي يقوم به المركز.