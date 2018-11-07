بلدية العين ترصد 101 مخالفة كتابة على الجدران

المصدر: العين - داوود محمد

رصدت إدارات الرقابة في بلدية مدينة العين أكثر من 101 مخالفة كتابة على الجدران في الأماكن العامة حتى نهاية سبتمبر الماضي في مناطق مدينة العين، حيث تقوم البلدية من خلال إدارات الرقابة والتفتيش الخمس بمتابعة المشوهات كافة طيلة العام وبشكل دوري ومستمر.

ونظمت بلدية مدينة العين من خلال إدارات الرقابة والتفتيش حملة خاصة للقضاء على ظاهرة الكتابة على جدران المباني والمرافق العامة والمدارس والهيئات الحكومية والمنازل، وذلك ضمن إطار الخطة السنوية التي يتم العمل عليها طوال العام، والتي تستهدف القضاء على كافة أشكال الممارسات التي تشوّه المظهر العام في مدينة العين.

وأكد عبد الله حمد الشامسي مدير إدارة الرقابة والتفتيش، رئيس اللجنة العليا لتسيير أعمال الرقابة في بلدية مدينة العين، أن هذه الحملة تأتي من ضمن برنامج خطة الحملات الدورية المشتركة لإدارات الرقابة، حيث يتركز عمل فرق الرقابة على رصد ظاهرة مشوهات الكتابة على الجدران في المرافق العامة والطرقات وأسوار المدارس والمباني العامة، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات عملية للحد والقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمظهر العام للمدينة.