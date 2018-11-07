510 مخالفات لمنشآت برأس الخيمة أكتوبر الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

حررت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة 510 مخالفات بحق منشآت، وتم توقيع الغرامة بحقها لمخالفتها الشروط الصحية، خلال الحملات التفتيشية التي تم خلالها تفتيش 1953 محلاً تجارياً خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن قسم المختبر التابع لدائرة بلدية رأس الخيمة تسلّم 691 عينة من شركات أغذية ومحطات تحلية المياه في الإمارة، منها 567 عينة غذائية، و124 عينة مياه شرب، حيث تبيّن وجود 655 عينة مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، ورفض 36 عينة غير مطابقة، مشيرة إلى أن القوانين تُلزم جميع الشركات والمؤسسات الغذائية في رأس الخيمة بتسليم عينة منتجة شهرياً لفحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح بعرضها في الأسواق.

وأشارت إلى أن إدارة الصحة العامة والبيئة أصدرت تصاريح لـ 13 سيارة لنقل وتوزيع المواد الغذائية، بعد الكشف على 65 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المحددة، مشيرة إلى أن الإدارة تابعت 25 شكوى خلال الشهر الماضي، بينها 21 شكوى غذائية، و4 شكاوى بيطرية، بالإضافة للكشف على 1084 رأساً من الذبائح القادمة عبر منفذ الدارة الحدودي، والكشف على 70 إرسالية بوزن 155 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الواردة عبر مطار رأس الخيمة الدولي.