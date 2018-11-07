«إسلامية دبي» تبتعث 23 مسلمة جديدة لأداء مناسك العمرة

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رحلة لأداء مناسك العمرة لـ 23 من المسلمات الجدد في المركز. وقالت هند لوتاه مديرة المركز: «جاء تنظيم هذه الرحلة الدينية في إطار رعاية المركز للمسلمات بعد دخولهنّ في الإسلام، من أجل توثيق الصلة بالله تعالى، وتعزيز الأواصر الدينية، وتنميتها اجتماعياً».

وتتكون البعثة من 23 امرأة ممن أشهرن إسلامهن قريباً، يرافقهنّ 4 من الإداريين والمرشدات الدينيات في رحلة العمرة، التي تشتمل على برامج متنوعة، منها أداء مناسك العمرة، والتنقل في رحاب الديار المقدسة، والاطلاع على متاحفها وعمارتها الإسلامية، ومساجدها الأثرية، ومعالمها التاريخية، ولاسيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتعرف إلى معالم المدينة وتاريخها، والوقوف على تلك المفاخر التاريخية التي تجسّد عظمة الإسلام وثقافاته المتنوعة في عقول وقلوب الأجيال.

كما يتضمن برنامج الرحلة دروساً تعليمية متنوعة لضبط أداء الصلاة، وحُسن تلاوة القرآن الكريم، لتبصير المعتمرات من المسلمات الجدد بأخلاق الإسلام ومحاسنه، وأثره في الإنسانية، بما يتناسب ولغات وجنسيات المنتظمات في الرحلة، كالعربية والإنجليزية والإثيوبية والفلبينية.