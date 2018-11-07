«اتحادية الكهرباء» تفوز بالجائزة الفضية في «ستيفي العالمية»

المصدر: دبي - البيان

فازت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالجائزة الفضية عن فئة «الابتكار في قطاع الطاقة»، ضمن جائزة الأعمال الدولية (ستيفي العالمية) في دورتها الخامسة عشرة لعام 2018 (International Business Awards»THE STEVIES»)، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق إنتركونتنينتال باركلين، في مدينة لندن بالمملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

شاركت الهيئة في الجائزة بمشروع «محطة غليلة» لتحلية مياه البحر بإمارة رأس الخيمة، التي تتميز بالكفاءة والجودة العالية لنظام التشغيل.

وأعرب مدير عام الهيئة، محمد محمد صالح، عن سعادته بهذه الجائزة التي تضاف إلى قائمة الجوائز العالمية التي حصلت عليها الهيئة عن محطة غليلة، ومن بينها جائزة أفضل محطة تحلية مياه بالتناضح العكسي لعام 2016، وجائزة فئتي «الاستدامة» و«التقييم العام» ضمن «الجائزة الدولية لتميز الأعمال» لعام 2018، لافتاً إلى أن هذه الجائزة تؤكد سعي الهيئة إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى سعيها إلى الإسهام في جهود الحكومة الرشيدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفق رؤية الإمارات 2021.