شرطة الشارقة وكليات التقنية العليا تتعاونان في تدريب وتوظيف الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكليات التقنية العليا، صباح أمس بمعرض اكسبو بالشارقة اتفاقية تعاون لمدة سنتين، وذلك بهدف تدريب طلبة كليات التقنية من مختلف التخصصات وخاصة تخصص الإعلام التطبيقي ورعاية مشاريعهم المبتكرة والاستفادة منها بالإضافة الى توفير فرص توظيف في الإدارات التابعة لشرطة الشارقة.

وقع الاتفاقية كل من عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية بالشارقة، بحضور الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة. وجاء حفل التوقيع في جناح كليات التقنية العليا المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، بحضور المسؤولين من الجانبين.

ورحب عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة بتوقيع اتفاقية التعاون مع كليات التقنية العليا بالشارقة، وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الأكاديمي ومؤسسات التعليم العالي بالدولة، سعيا لإعداد الخريجين لسوق العمل.