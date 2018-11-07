«موارد الفجيرة» تخصص مكاتب لخدمة كبار المواطنين

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تخصيص مكاتب خدمة لكبار المواطنين بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين، وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، التي تراعي رغباتهم ومتطلباتهم.

وأشار قاسم إلى أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية والمجتمعية لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في خدمة «كبار المواطنين» من الآباء والأمهات والأجداد، والتأكيد على مبدأ رد الجميل وطنياً واجتماعياً وضرورة التكاتف في سبيل إسعاد هذه الفئة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم الطيبة.

وأوضح، أنه سيتم تقديم كافة الخدمات في مركز سعادة المتعاملين بالمؤسسة، وفي المكاتب الخاصة بكبار المواطنين من خلال إنهاء كافة إجراءات معاملاتهم من قِبَل موظفين مختصين في خدمة كبار المواطنين، والتأكيد عليهم بالاهتمام بمتطلباتهم وفق أعلى المعايير والمستويات، وضمن بيئة اجتماعية لرفع مكانتهم وتقديرهم، لتطبيق تطلعات الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في ترسيخ العطاء نهجاً مستداماً.