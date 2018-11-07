«كوّن مشروعك».. ندوة في كلية الإعلام بجامعة الجزيرة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

نظمت كلية الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الجزيرة بدبي ندوة بعنوان «كوّن مشروعك» مساء أمس بمقر الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الكندري رئيس جامعة الجزيرة، وسارة العسكر نائب مدير الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وألقى الندوة أحمد إبراهيم مدير شعبة الاستشارة والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الندوة إلى مناقشة آليات تعزيز أطر التعاون في مجال ريادة الأعمال والشركات الحديثة والناشئة وسبل تمكين الشباب للإسهام بدور أكبر في تلك المجالات الواعدة.

وركزت الندوة على مناقشة عدد من الآليات التي من شأنها تشجيع الطلبة في مجال ريادة الأعمال وإطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتكارية وإشراكهم في عملية التنمية بما يتناسب مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة، بقيادة كفاءات وطنية مؤهلة.

وتناولت الندوة كذلك أهمية التنسيق بين المؤسسة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب للاستفادة من الخدمات والحوافز المقدمة وقواعد البيانات المتوفرة.

اهتمام

أوضح الدكتور طه عبد العزيز، من كلية الإعلام بجامعة الجزيرة، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات بفئة الشباب وتعزيز الجهود المبذولة لبناء قدراتهم وتمكينهم من الإسهام بصورة فعّالة في رفاه المجتمع الإماراتي، بما يعزز بناء مستقبل مستدام للدولة ويحقق في الوقت نفسه أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».