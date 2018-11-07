«مدني الظفرة» يوعّي الجمهور بشروط السلامة والوقاية من الحرائق

المصدر: الظفرة - البيان

قدم فريق من إدارة دفاع مدني منطقة الظفرة، توعية للجمهور في 12 مجلساً بشروط وإجراءات الوقاية من الحرائق، ضمن حملة (كاشف الدخان المنزلي) التوعوية التي تنفذها بالتعاون مع إدارة خدمة المجتمع في بلدية الظفرة والشركاء المحليين والمجالس الأهلية.

وأوضح العقيد سيف حميد الدرعي مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة، أن اللقاءات المباشرة مع الأهالي ركزت على نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، وحثهم على استخدام كاشفات الدخان في المنازل، وتوفير طفايات الحريق، وبطانيات الإطفاء.

ودعا إلى التأكد من خلو مسارات الإخلاء، والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية، والاستعانة بالمختصين لتمديد الخطوط، وتجنب الأحمال الزائدة على الكوابل والمفاتيح الكهربائية، لتفادي الحرائق والخسائر بالأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن قلة الوعي الوقائي والإهمال لدى بعض الأفراد يعد سبباً رئيساً في وقوع الحرائق التي قد تؤدي إلى الوفيات أو الإصابات، داعياً إلى ضرورة تركيب أنظمة السلامة المنزلية، والحرص على صيانتها بصورة منتظمة لتجنب هذه المخاطر.