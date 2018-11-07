وفد من «وزارة شؤون الوطني» يزور صرح زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس، صرح زايد المؤسس في أبوظبي الذي تم إنشاؤه إحياءً وتخليداً لقيم ومبادئ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، قائد مسيرة الاتحاد.وضم الوفد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسامي بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الوزارة.

وشملت زيارة الوفد الاطلاع على مختلف معالم هذا الصرح المعماري بما فيها منطقة الثريا التي تعكس ملامح صورة الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة وتصميم فريد، ومنطقة الروضة التي تضم العديد من الأشجار والنباتات التي تبرز اهتمام ورعاية الشيخ زايد بالحفاظ على البيئة.

وقال لوتاه: «تشكل زيارتنا تأكيداً على أن قيم ومبادئ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ستبقى حية في ذاكرة الوطن وفي نفس ووجدان كل مواطن وإنسان إماراتي عاش على هذه الأرض الخيرة، وستظل قيم وكلمات الشيخ زايد منارة نهتدي بها ونسير عليها من أجل مواصلة العمل للحفاظ على مكانة وعزة دولة الإمارات في مختلف الميادين والمجالات».