شرطة أبوظبي تنفذ حملة تطعيم للوقاية من التهاب الكبد الوبائي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي حملة للتطعيم الوقائي الطبي لمرض التهاب الكبد الوبائي C,B ولقاح الإنفلونزا الموسمية استهدف منتسبي مديرية شرطة العين وعدد من إداراتها ومراكزها.

وأوضح النقيب سعيد محمد العميمي رئيس قسم تنسيق الخدمات المساندة في إدارة الخدمات الطبية في العين أن الحملة التي تنفذها مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي ممثلة في إدارتها بالعين تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التحصين لدى المنتسبين والوقاية من الأمراض المعدية.

وذكر أن فريق من «إدارة العين» زار المنتسبين في مواقع عملهم لإجراء التطعيمات الخاصة بالكبد الوبائي B,C ولقاح الإنفلونزا، ومشيراً إلى أن الكادر الطبي المختص عمل على توعية المنتسبين حول ضرورة الوقاية من مثل هذه الأمراض.