وسم #أوائل_الإمارات يتصدر الترند المحلي الأكثر تداولاً في وقت قياسي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تفاعل المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم أوائل الإمارات، ‏وذلك لترشيح ‏المشاريع والإنجازات ‏التي لها بصمة في تاريخ الإمارات، كبرج خليفة ومتحف اللوفر في أبوظبي ومركز محمد بن راشد للفضاء وأمير الشعراء وتحدي القراءة العربي وشاعر المليون وجامعة خليفة ومسبار المريخ ‏والعديد من المشاريع.

وتصدر الوسم ترند الإمارات الأكثر تداولاً في وقت قياسي، ‏حيث انهالت الترشيحات للمشاريع والجهات التي تستحق التكريم ضمن أوائل الإمارات، وقدم المغردون مئات المشاريع والإنجازات التي وصفوها بأنها مفخرة للدولة لأن خلفها قيادة طموحة لا تعرف المستحيل.

ودون مغرد قائلاً: الإنجازات والمشاريع كبيرة، كل منها يحمل ميزة، ولكن عقلي وقلبي يفرضان علي ترشيح مشروع تحدي القراءة العربي الذي وصل صيته لملايين العرب وأسهم في تغذية أفكارهم.

وكتب آخر قائلاً: برج خليفة ومتحف اللوفر في أبوظبي، صروح ودلالات على التطور والتقدم، ووصف أحدهم مشروع التحول الذكي الذي تقوده دولة الإمارات بأنه من أهم الإنجازات التي تستحق التكريم والتقدير.

وقال أحد المغردين: أرشح ‏مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي يستخدم أحدث التقنيات لتوفير الطاقة النظيفة للمواطنين والمقيمين في دبي.

ودون آخر قائلاً: ‏أرشح مستشفى كليفلاند - أبوظبي وبرج خليفة ومسبار المريخ، وكتب آخر: أرشح مشروع إطلاق شبكة الجيل الخامس في شبكة الاتصالات.

وفي السياق ذاته قال مغرد: أرشح القطاع العسكري بكل فئاته، وزارتي الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني، فيما رشح آخر وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدورها في رفعة وقوة الجواز الإماراتي الذي أصبح يحتل مراكز متقدمة عالميا.

وقال أحد المغردين إن النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات تستحق التكريم وكل مشروع فيها هو مرشح لنيل لقب أوائل الإمارات، وأيده آخر قائلاً: التسهيلات والمزايا التي يحظى بها المواطن تستحق التكريم سواء كانت في المسكن أو الرعاية أو التعليم، فجميعها إنجازات تستحق الثناء.