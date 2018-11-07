تعاون أكاديمي بين جامعتي «الإمارات» و«أكيتا» اليابانية

المصدر: العين - البيان

وقّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون أكاديمي بحثي مع جامعة أكيتا اليابانية، بحضور الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير الجامعة، والدكتور غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، والدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم، وضم الوفد الياباني البروفيسور فيومي يوماتو، رئيس جامعة أكيتا، والبروفيسور توكيوكي ساتو عميد الكلية الدولية للعلوم الطبيعية للدراسات العليا، والبروفيسور هيكاري فوجي، والبروفيسور كينشي أونو مدير قسم الشؤون الدولية في جامعة أكيتا.

وأكد الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، أهمية مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، التي ينتج عنها ابتكارات وبحوث تعزز من ريادة جامعة الإمارات، جامعة المستقبل، في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والإقليمي، كما تعكس حرصها على توطيد أواصر التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والإقليمي، الذين يؤدون دوراً مهماً في منح الباحثين الشباب فرصة تبادل الخبرات العملية وتوظيفها في خدمة المجتمع، ما يسهم في إثراء القدرات العلمية والثقافية ودعم الخبرات الأكاديمية والتعليمية من خلال مبادرات تعود بالنفع على الطلبة والأساتذة في المجال العلمي والبحثي.