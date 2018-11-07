«ديكوبيلد» يقدّم اليوم عروضاً تنافسية لتصاميم أبنية تناسب مختلف الميزانيات

المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018» في دورته الثانية التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة (الورقاء 4) بدبي.

ويشهد المعرض الذي يقام على مدى 4 أيام على مساحة 4 آلاف متر مربع، مشاركة عدد من أبرز هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب 52 شركة متخصصة في مختلف مجالات قطاع البناء تُقدّم عروضاً تنافسية مُغرية تشمل منح خصومات وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المنح أو القروض التي يحصل عليه المواطنون المستفيدون من جهات الإسكان في الدولة.

ويأتي تنظيم «ديكوبيلد» الذي يُعد الحدث الأهم من نوعه على مستوى الدولة، ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني وسعيها الحثيث لإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم، إذ يستهدف الحاصلين على الدعم الحكومي لبناء مساكن خاصة والمقبلين على البناء بشكل خاص، نظراً لما يتيحه من خيارات واسعة في مجال الاستشارات الهندسية ومواد البناء والمقاولات ولما يوفره تحت مظلة واحدة من آخر وأحدث المنتجات.

ويتيح «ديكوبيلد 2018» الذي شهد نمواً بنسبة 25% في عدد منصات العرض مقارنة مع العام الماضي، لزواره الفرصة لتقليص نفقات مشاريعهم والتزود بكل احتياجات المشاريع العقارية وخاصة الذكية والخضراء منها.