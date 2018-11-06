محمد بن زايد يطلع على مرافق مشروع "ع البحر" في أبوظبي

المصدر: وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بجولة في مشروع " ع البحر" الترفيهي على كورنيش أبوظبي اطلع خلالها على مرافقه و خدماته المتنوعة.

و تعرف سموه على تجهيزات و مكونات المشروع الذي يضم " 20 " مطعما ومقهى ومتاجر عالمية إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمراكز و المرافق العائلية و الرياضية التي تدعم اسلوب الحياة الصحية منها ملاعب لكرة السلة و الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال وغيرها من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتواصلة التي تثري ما توفره الوجهة من خدمات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة .. إن اهتمام أبوظبي بالمشاريع السياحية والترفيهية يعد من أولوياتها لدفع عجلة التنمية الشاملة و المستدامة ودعم مستقبل هذا القطاع الحيوي الهام.. مشيرا إلى أن أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها القوي على صعيد صناعة سياحة الترفيه لتصبح وجهة مفضلة ومقصدا عالميا للسياح.

و أكد سموه النظرة الاستشرافية للحكومة من أجل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. انسجاما مع رؤية أبوظبي التنموية في توجيه الاستثمار بمجال البنية التحتية السياحية و بناء مرافق سياحية وترفيهية عائلية متكاملة و تطويرها وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية.

و أضاف سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وظفت إمكاناتها كافة في سبيل تحقيق السعادة والرفاه لمواطنيها والمقيمين و السياح القادمين إلى أرضها.

و خلال جولته التفقدية توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عدد من مرتادي الموقع و تبادل معهم التحية والأحاديث الودية حيث عبروا عن سعادتهم بلقاء سموه.

رافق سموه خلال الجولة .. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني و البلديات عضو المجلس التنفيذي و معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة و السياحة عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة " ميرال " .. إن المشروع يقدم تجارب وأجواء متميزة لسكان أبوظبي وزوارها.. مشيرا إلى أنه وجهة سياحية ترفيهية للعائلات تشكل إضافة نوعية هامة للمرافق الحيوية في إمارة أبوظبي ".

يذكر أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "ع البحر" ــ الذي يمتد على مساحة 80 ألف متر مربع ــ جرى خلال شهر مارس عام 2018 .. فيما أعلنت " ميرال " مطور الوجهات في أبوظبي اكتمال المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي.