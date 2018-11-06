محمد بن راشد يدعو لترشيح مشاريع تركت بصمة في تاريخ الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ان احتفال هذا العام بأوائل الإمارات سيكون بشكل مختلف، مشيراً إلى ان الاحتفالات ستركز على الانجازات والمشاريع التي تركت بصمتها في تاريخ الإمارات،حيث دعا الجمهور للتصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يَرَوْن أنها أثرت مسيرة دوله الإمارات و امتداداً لمسيرة ورؤية زايد.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"الأخوة والأخوات.. سنحتفل هذا العام بأوائل الإمارات بشكل مختلف.. لن نحتفل بشخصيات سنحتفل بإنجازات.. سنحتفل بمشاريع ستترك بصمتها في تاريخ الإمارات.. مشاريع أقامتها دولتنا.. سيفرح بها زايد لو كان معنا.. مشاريع ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية وبنية تحتية ستترك أثرها في مسيرة بلدنا"

واضاف "لدينا مشاريع كمتحف اللوفر وبرج خليفة ومترو دبي ومستشفى كليفلاند.. مشاريع كأمير الشعراء وتحدي القراءة وشاعر المليون.. مشاريع كجامعة خليفة والجامعة الأميركية في الشارقة ومتحف الاتحاد ومسبار المريخ رشحوا لنا مشاريع سيفرح بها زايد لو رآها.. سنكرم فرق عمل أهم المشاريع في يوم الاتحاد."

وقال سموه "سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يَرَوْن أنها أثرت في مسيرة دولتهم.. مشاريع يرونها امتدادا لمسيرة زايد.. وصايا زايد.. ورؤية زايد لمستقبل دولتنا".

ودعا سموه إلى ترشيح هذه المشاريع على وسم #أوائل_الامارات لتكريم فرق العمل وتخليد جهودهم في صفحات تاريخنا"

https://uaepioneers.gov.ae/ar/nominate.php

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