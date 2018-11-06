الأحد 18 نوفمبر عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص

المصدر: وام

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورفع معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.