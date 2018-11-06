عبدالله النعيمي يؤكد متانة العلاقات بين الإمارات والتشيك

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خطاباً من دان توك، وزير النقل في جمهورية التشيك، بشأن طلب دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ترشيح التشيك لاستضافة مؤتمر الطرق العالمي «لبيارك» لعام 2023.

وثمَّن معاليه خلال استقباله بمكتبه في أبوظبي أمس إلكسندر سبوريش، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، لهذا الغرض، دعوة وزير النقل في جمهورية التشيك.. مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والتشيك على جميع الصعد والتنسيق المتبادل بينهما في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.