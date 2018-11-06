سيف بن زايد يفتتح غرفة عمليات «حصنتك» للمباني التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح أمس رسمياً غرفة عمليات «حصنتك للمباني التجارية» ضمن منظومة السلامة التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف دعم تحقيق الأجندة الوطنية 2021 لتصبح الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، واستدامة النتائج الريادية المتحققة في مجال خفض معدلات الحرائق والوفيات الناتجة عنها.

وفي لفتة من سموه، اصطحب اثنين من العاملين في غرفة العمليات ليفتتحوا الغرفة برفقة سموه، تقديراً لجهود العاملين كافة المبذولة في إنجاح هذا المشروع الريادي الوطني.

واطلع سموه على هامش زيارته إلى مبنى «حصنتك» في أبوظبي على مستجدات المبادرة الريادية، وكان في استقبال سموه خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار الشريك الاستراتيجي في «حصنتك» التي تزود فيه الخدمة التقنية شركة «إنجازات لنظم البيانات» التابعة لـ «مبادلة» وعدد من مسؤولي الشركة.

واستمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لشرح حول غرفة العمليات من مسؤولي المشروع والتي تعد وصلة الربط بين المباني وبين غرف عمليات الدفاع المدني، وهي بمثابة مركز تلقي للإنذارات (ARC) للتحقق الذكي من تنبيهات الحريق الآلية وكافة البلاغات والتنبيهات الصادرة من البنايات التي تم ربطها بجهاز «حصنتك» بما فيها طلبات الصيانة والإنذارات منخفضة الخطورة، ليقوم النظام ووفق أجهزة ذكاء اصطناعي بفرز البلاغات وتصنيفها وتحديد إذا ما يتطلب تدخل الدفاع المدني من عدمه وكل ذلك في ثوانٍ معدودة.

وجال سموه في المبنى واستمع لعرض حول مسيرة «إنجازات» الوطنية الرائدة من مسؤولي الشركة، ثم زار مركز الابتكار التابع لمشروع حصنتك والذي يعمل على ترسيخ مفهوم الابتكار ودعمه لتطوير العمل بما يضم من مشاريع مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، ثم التقى مجموعة من الطلبة من أكاديميات الدار في أبوظبي والذين فازوا في مسابقة توعوية نظمتها شركة «إنجازات لنظم البيانات» وتختص المسابقة بتقديم أفضل تصميم معبر عن «حصنتك».

وحضر الافتتاح الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل الوزارة، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمديرون العامون للدفاع المدني بالدولة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

كما حضر الاحتفال خالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، وخالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات لنظم البيانات» وعاطف البريكي مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة «إنجازات لنظم البيانات» وعدد من الضيوف.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد دشن أخيراً «حصنتك للمنازل السكنية» الجانب الثاني من المنظومة والمتعلق فقط بالمنازل والتي بدأ العمل فيها بتقديم الخدمة الفعلية.

شراكة استراتيجية

تعد «حصنتك» ثمرة شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص تعزيزاً لإجراءات السلامة والوقاية العامة، وتعتبر المبادرة الأضخم في العالم التي تتوفر بها هذه المنظومة الشاملة الذكية لتوفير الأمن والسلامة العامة والوقاية من الحرائق وعلى هذا المستوى من الحجم والشمولية.