انطلاق «هاكاثون» طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق فعاليات «هاكاثون» طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم التي نظمها مجلس علماء شرطة دبي ومجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي في منطقة السركال أفنيو، تحت شعار " أفكار طلابنا الإبداعية هي مستقبل خدماتنا الحكومية"، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة بناة المدينة للشباب التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى اشراك الشباب من عمر 11 - 18 سنة في عملية تحسين الخدمات الحكومية وتصميم الخدمات المستقبلية وتسليط الضوء على طموحات وتطلعات الشباب حول الخدمات الحكومية وذلك لدفع عجلة التعاون بين الشباب والجهات الحكومية.

وحضر انطلاق فعاليات الهاكاثون الذي يستمر لمدة يومين اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، والعقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي ونائبه المقدم الدكتور عبد الرحمن شرف، والرائد الدكتور راشد حمدان الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي وعدد من الضباط.

والتقى اللواء المري بالطالبات المشاركات في اليوم الأول للهاكاثون الذي خُصص للطالبات فيما سيخصص يومه الثاني للطلاب، وحثهن على التفكير الإبداعي وطرح ما لديهن من أفكار يرغبن أن يجدنها لدى الدوائر الحكومية مستقبلاً، مؤكداً أن الهاكاثون فرصة لهن لإجراء عصف ذهني وتبادل وجهات النظر للخروج بأفكار إبداعية، متمنياً لهن كل التوفيق والنجاح.

فريق عمل

وحول الهاكاثون، أكدت النقيب الدكتورة روضة الشامسي عضو مجلس علماء شرطة دبي، أن مجلس علماء شرطة دبي ومجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي نظمتا الهاكاثون لطلبة مدارس حماية للتربية والتعليم بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيرةً إلى أن المجلسين شكلا فريق عمل وتواصلا مع الهيئة التدريسية في المدارس وتم اختيار أبرز الطلبة المتميزين والمبدعين في دراستهم وأفكارهم.

بناة المدينة

وأضافت أن المجلسين قدما إلى الطلبة المُختارين من قبل الهيئة التدريسية والبالغ عددهم 30 طالبة و30 طالبا، نبذة لهم حول سباق بناة المدينة للشباب،ثم تم توزيعهم على 7 مجموعات اختار خلالها الشباب تحسين خدمات معينة ضمن قائمة الخدمات المدرجة ضمن البطولة.

وأوضحت أن المجموعة الأولى للطلبة ستشارك في طرح أفكار إبداعية لخدمات الحدائق والمنتزهات التي تقدمها بلدية دبي، والمجموعة الثانية ستناقش أفكاراً لخدمة التطوع التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع، فيما المجموعة الثالثة ستبحث الخروج بأفكار إبداعية حول خدمات المتاحف التي تقدمها هيئة دبي للثقافة والفنون.

وأضافت أن المجموعة الرابعة ستناقش طرح أفكار لخدمة نقل المرضى لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيما المجموعة الخامسة ستبحث أفكاراً حول خدمة رحلة المسافر لمطارات دبي، في حين تناقش المجموعة السادسة خدمات القطارات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات، والمجموعة السابعة ستناقش أفكاراً حول بلاغات الجرائم الإلكترونية.

فئتان

أشارت ميثاء القرقاوي، مدير مشاريع في بناة المدينة، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى أن البطولة تتضمن فئتين رئيسيتين هما: فئة تحسين الخدمات الحكومية، والتي يمكن من خلالها اختيار الشباب بين 27 خدمة وتقديم أفكار لتحسينها. وفئة الخدمات الحكومية المستقبلية.