«منتدى دبي لإدارة المشاريع» يستقطب 10 رعاة أصحاب خبرات طويلة

المصدر: دبي - البيان

استقطب منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، والمعهد العالمي لإدارة المشاريع في الفترة من 8-11 ديسمبر المقبل، (10) رعاة من قطاعات مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ويمثل هؤلاء الرعاة شركات ومؤسسات اقتصادية وصناعية وتجارية وخدمية تتمتع بخبرات طويلة في مجالات عملها.

وقالت ليلى فريدون، مديرة إدارة تنفيذية لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيسة اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع: «إن المنتدى حقق، منذ انطلاق دورته الأولى في العام 2014، نجاحات تمثلت في استقطاب العديد من مديري المشاريع والمختصين والرعاة من مختلف دول العالم. ويحمل المنتدى بدورته الخامسة لهذا العام شعار (بناء الأمم)، تيمناً بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال فلاديمير كنيزيفيتش المدير العام لشركة فامكو: «من منطلق شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يسعدنا في شركة الفطيم للسيارات والآلات (فامكو) أن ننضم للمنتدى (شريكاً استراتيجياً للنقل)».

وقال سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فالكن سيتي أوف وندرز (الراعي البلاتيني للمنتدى): «كانت دبي قرية تتمتع بنشاط تجاري هادئ وصيد الأسماك، فأصبحت، في زمن قياسي، إحدى أهم المدن العالمية».

وقال مروان المحمد المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط، لبلدية دبي: «نفخر بمشاركتنا في هذا الحدث».