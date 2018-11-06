8 مراحل ضمن «مليون مبرمج عربي»

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل لـــ«البيان» أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» تتضمن 8 مراحل سيتم تنفيذها على مدار عامين، وتستهدف مليون مبرمج عربي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 3 مراحل، وسجل فيها 375 ألف مشارك تخرج منهم 22 ألفاً، بينهم 250 خريجاً متميزاً، منوها في الوقت ذاته بأنه تم فتح التسجيل للمرحلة الرابعة في المبادرة 17 أكتوبر الماضي، وبات عدد المسجلين في المراحل الأربع حتى الآن أكثر من 400 ألف مشارك.

وأضاف: ستقوم مؤسسة دبي للمستقبل بربط الخريجين مع الشركات الناشئة ومسرعات دبي للمستقبل وإيجاد فرص عمل للراغبين منهم وفتح باب سوق العمل لهم في دبي، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم يوم خاص للتوظيف لمبرمجي المستقبل اليوم في أبراج الإمارات، وذلك في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص مهنية في التخصصات التقنية مثل البرمجة وعلوم الحاسوب وإدارة المعلومات، بدعم من مؤسسات الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة «مليون مبرمج عربي». وستتاح الفرصة للمهتمين لمقابلة مجموعة من الشركات الرائدة الحكومية والخاصة والحصول على فرصة للانضمام إليها، حيث تلعب المؤسسة دوراً بارزاً في ترجمة المهارات التي تعلمها المشاركون في المبادرة إلى فرص عمل حقيقية.

4 مسارات

وذكر أنه سيتم مكافأة الخريجين المتميزين من قبل المبادرة، التي تتضمن 4 مسارات هي: تطوير المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتطوير صفحات المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الأندرويد، لافتاً إلى أنه يشارك في المبادرة 3600 مدرس معتمد من مختلف أنحاء العالم، يقومون بالتدريب عبر الأون لاين للمشاركين والرد على استفساراتهم.

وأوضح بالهول أن المبادرة أسهمت في بناء بنية ابتكارية متميزة في دبي، التي باتت اليوم منبع الابتكار ونقطة التقاء المبتكرين، ومبادرة مليون مبرمج عربي منصة تجمع الراغبين في تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم في علوم البرمجة التي باتت لغة العصر في يومنا هذا.

تحفيز

أوضح خلفان بالهول أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» تحفز على الابتكار وصناعة التغيير الإيجابي وغرس الأمل وسط الشباب العربي، الذين يشكلون النسبة الأكبر في مجتمعاتنا الفتية واستثمار طاقاتهم واستغلال مواهبهم وتوجيه قدراتهم وتمهيد الطريق لهم لبناء مجتمعاتهم على أسس معرفية متينة، بما يكفل لها تحقيق التقدم والريادة وسط بيئات تنافسية عالمية.