ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة ثويني ربيعة المنصوري

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى أسرة التربوي ثويني ربيعة ثاني المنصوري. وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة جلفار برأس الخيمة يرافقه أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجاله وذوي وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.