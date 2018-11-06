معرض «بيئتي مسؤوليتي» ينطلق غداً ويستهدف 2000 زائر

المصدر: دبي - البيان

تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة العاشرة من (معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية) الذي تنطلق فعالياته غداً في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين، وتستمر على مدار 3 أيام، وذلك بالتزامن مع مهرجان صون الطبيعة الذي ينظمه المركز، وتستهدف الدورة استقطاب ما يزيد على 2000 زائر من طلبة المدارس والأطفال من الفئة العمرية فوق 5 أعوام وأسرهم.

وتضم قائمة الجهات المشاركة في دورة هذا العام كلاً من وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبلدية دبي، وبلدية الفجيرة، ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ودائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وناشونال جيوغرافيك.

وقالت طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تنظم الوزارة المعرض انطلاقا من حرصها على الارتقاء بالفكر البيئي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع مع غرس الشعور بالمسؤولية البيئية تجاه السلوكيات كافة للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة».