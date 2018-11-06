جهات عالمية تطلب صوراً متخصصة من «خليفة سات»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن «خليفة سات» جاهز لاستقبال الطلبات التجارية للصور من الجهات المختلفة بداية 2019، وأن هناك جهات عالمية كثيرة تطلب من المركز شراء صور متخصصة بمختلف المجالات للاستفادة منها في مشروعاتها، فضلاً عن الشراكات القائمة مع بعض الجهات حالياً داخل الدولة وخارجها.

وقال فريق عمل «خليفة سات» في مؤتمر صحفي، إن القمر يباشر مهماته الحالية بنجاح كامل، فيما تستمر عمليات المعايرة والمراجعة والاختبار لمكوناته، وسيتبعه خلال المرحلة المقبلة التقاط صور أكثر في أماكن مختلفة حول العالم.

وذكر الفريق الذي شارك بالمؤتمر أن خليفة سات يستطيع الآن توفير كل متطلبات الجهات المحلية من الصور المتخصصة، بعد أن كان يتم الاستعانة بها من خارج الدولة بمبالغ طائلة، فضلاً عن عدم تحديثها بشكل آني من قبل هذه الجهات، وأن فريق الاستشعار عن بُعد سيوفر الصور بمعالجة دقيقة وبيانات ومعلومات لحظية ومُحدثة، ما يعطي ميزة تفضيلية أكبر للمركز.

وتشهد الفترة المقبلة مواصلة العمل بمشروع «مسبار الأمل»، استعداداً لإطلاقه في 2020، فضلاً عن العمل على مشروعات أخرى تتعلق بتطوير الأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن القمر يعد إضافة نوعية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية المتخصصة في رصد الأرض وتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لخدمة البشرية، موضحاً أنه عمل على هذا المشروع 70 مهندساً إماراتياً من مجالات وتخصصات مختلفة.

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