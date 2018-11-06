محمد بن زايد: الإمارات نموذج يُحتذى عالمياً في حماية واستدامة البيئة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التزام دولة الإمارات منذ نشأتها بالحفاظ على موارد البيئة والحياة الفطرية حتى أصبحت نموذجاً يحتذى على المستوى العالمي في الاهتمام بالبيئة وحمايتها واستدامتها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس المشاركين في أعمال «المؤتمر الدولي للحفاظ على الحبارى» الذي يستضيفه «الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى» في أبوظبي.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر ــ بالمشاركين في المؤتمر متمنيا لهم التوفيق في إيجاد آليات للتعاون والسبل الكفيلة بالحفاظ على هذه الأنواع من الطيور المرتبطة بالموروث البيئي والثقافي المحلي والعربي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اهتمام دولة الإمارات بالحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية واستدامة مكوناتها وصون تنوعها الحيوي.. ينطلق من رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإرثه الحضاري العالمي بضرورة المحافظة على البيئة وتوازنها للأجيال القادمة.

من جانبهم أشاد المشاركون في المؤتمر بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادرات سموه الهامة في الحفاظ على أنواع الكائنات المهددة بالانقراض.. مثمنين دعمه للبرامج الهادفة إلى استدامة طائر الحبارى وتنمية أعداده وانتشاره.

كما ثمن المشاركون الجهود الدولية التي تقودها دولة الإمارات للحفاظ على طائر الحبارى واستدامته من خلال توسيع البرامج والمراكز المشتركة لإطلاقه بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية وإنشاء المحميات الطبيعية.. إضافة إلى تشجيع ودعم البحوث العالمية للحفاظ على هذه الأنواع من الطيور المهددة بالانقراض واستدامتها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وماجد المنصوري العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى وعدد من المسؤولين.

يذكر أن أعمال المؤتمر الدولي للحبارى انطلقت أمس الأول في أبوظبي بمشاركة وزراء ومسؤولين يمثلون 17 دولة من دول نطاق انتشار الحبارى.. لمناقشة الطرق التي يمكن التعاون من خلالها للحفاظ على هذه الأنواع من الطيور واستدامتها عبر نطاق انتشارها.