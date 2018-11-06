منتدى شباب العالم يحتفي بزايد تقديراً لمواقفه الوطنية والعربية

المصدر: شرم الشيخ - وام

احتفى «منتدى شباب العالم» في نسخته الثانية التي تعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديراً وعرفاناً لمواقفه الوطنية والعربية ورؤيته الثاقبة وحكمته، كونه أحد الزعماء المؤثرين عالمياً لما حققه لوطنه وأمته من إنجازات تاريخية.

وتسلّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، درع التكريم التذكارية التي قدمها منتدى شباب العالم ردَّ جميلٍ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولأعماله الكبيرة وقيمه النبيلة التي آمن بها ورسخها في نفوس شعبه ودوره في تأسيس دولة الاتحاد وحرصه على تبوء دولة الإمارات المكانة المرموقة بين دول العالم.

تكريم

وكان شباب المنتدى قد أعلنوا عقب انتهاء جلسة «نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية»، التي عقدت بحضور الرئيس المصري وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عن توصيات بتكريم ثلاث شخصيات تاريخية رسمت بمواقفها العظيمة تغيرات جوهرية لصالح بلدانهم، وهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والراحل نيلسون مانديلا، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقد عُرض خلال الجلسة فيلم وثائقي يروي قصة الزعماء الثلاثة الذين ولدوا في الفترة نفسها وحققوا إنجازات عظيمة لبلدانهم.

وسرد الفيلم صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيرته الحافلة بالعطاء والبذل والتسامح، فكان نموذجاً للقائد الملهم الحكيم والكريم الذي وظّف هذه الصفات لخدمة قضايا وطنه وشعبه وأمته، وخلّد سيرته وعبقريته ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع.

إسهامات

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن تقديره لشباب المنتدى وحرصهم على تكريم المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في لفتة وفاء لمسيرته، وعرفاناً لما قدمه من إسهامات ومبادرات لصالح وطنه وشعبه. كما قدم سموه شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته هذا المنتدى العالمي الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.. مشيداً سموه بمستوى التنظيم الذي تقوم به الكوادر الشبابية المصرية الواعدة.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الشبابي المتميز من جميع أنحاء العالم، وهي فرصة ثمينة للالتقاء ببعضهم والتعرف إلى الأفكار والطموحات التي تجمعهم للارتقاء بمجتمعاتهم وأوطانهم.. متمنياً لهم النجاح والتوفيق والاستفادة من محاور النقاش التي يتناولها المنتدى.

حضر الجلسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين.

يذكر أن فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضمنت مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها في مناقشات تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

كما شهد المنتدى فعاليات أخرى متنوعة لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب، أبرزها تخصيص «مساحة للإبداع» تعرض بها أحدث ابتكارات الشباب في مختلف المجالات و«مسرح شباب العالم» لعرض مختلف ألوان الفنون، كما أقيمت عدة ورش عمل شبابية لمناقشة أبرز المشروعات والقضايا الدولية الملحة.