حصة بوحميد تبحث التعاون مع السفير الياباني

المصدر: أبوظبي - وام

التقت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، بمكتبها بديوان الوزارة في أبوظبي، وتم خلال اللقاء، بحث سبل ومجالات التعاون، بما يدعم قطاعي الرعاية والتنمية الاجتماعية بين البلدين.

واستمعت معاليها إلى استعدادات الفريق الياباني المشارك في الأولمبياد الخاص 2019، وتعرّفت عن كثب إلى تجربة اليابان في استضافة الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية في عام 1980، وتنظيمها للحدث العالمي في تلك الفترة. وأثنت معاليها من خلال عرض السفير ملف كبار المواطنين في اليابان، ودعمهم لهذه الفئة، من خلال توفير كافة سبل الدعم والتمكين، التي ترسخ مفهوم الدمج المتكامل في مجتمع اليابان.