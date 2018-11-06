«الوطني» و«نواب الشعب الصيني» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات البرلمانية

المصدر: بكين - البيان

وقعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمس مذكرة تفاهم مع لي تشاتشو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بهدف تطوير العلاقات البرلمانية بما يواكب العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة بين البلدين.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي ولي تشاتشو - خلال جلسة المباحثات التي عقدت بحضور وفد المجلس - أن مذكرة التفاهم تأتي ترجمة لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور بما يعكس رؤية القيادة في البلدين.

وأشار رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى أهمية زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي كأول رئيسة برلمان في العالم العربي والمنطقة تزور الصين على رأس وفد برلماني كبير بما يعكس مدى تطور العلاقات الثنائية.

وأضاف إن الصين تعطي أولوية لتطوير علاقاتها مع الإمارات وتعدها ركيزة للأمن في منطقة الشرق الأوسط ومقصداً سياحياً مهماً.. مثمناً التزامها التنوع الاقتصادي والتجاري والاعتدال والتسامح والتعايش والأصالة والحداثة حتى باتت نموذجاً في العالمين العربي والإسلامي.

مكافحة الإرهاب

وأكد الجانبان أن هناك توجهاً مشتركاً بين دولة الإمارات والصين في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والتمسك بمبدأ الشرعية واحترام السيادة الداخلية للدول والسعي لحل الأزمات بالطرق السياسية والدبلوماسية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتفعيله على مستوى العمل البرلماني والتشريعي والتنسيق في المؤتمرات والمحافل الدولية وتوثيق العلاقات السياسية والدبلوماسية ما يساعد في عمليات الدعم المتبادل وتقريب وجهات النظر في المحافل الدولية والإقليمية.