«ديكوبيلد 2018» ينطلق غداً بمشاركة 52 شركة متخصصة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018»، في نسخته الثانية غداً وسط مشاركة أكثر من 52 شركة متخصصة في مختلف مجالات قطاع البناء والاستشارات الهندسية.

وأكدت المؤسسة أن «ديكوبيلد» الذي تستمر فعالياته حتى الـ 10 من نوفمبر الجاري في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة (الورقاء 4) بدبي، سيشهد تقديم عروض تنافسية مُغرية من قبل الشركات المشاركة الهندسية تشمل منح خصومات مختلفة وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المنح أو القرض الذي يحصل عليه المواطن المستفيد من جهات الإسكان في الدولة.

وقال سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المؤسسة أنجزت كافة الاستعدادات لاستقبال زوار «ديكوبيلد 2018» بدورة جديدة حافلة بالفعاليات والفرص والخدمات المتنوعة والغنية التي تخدم المواطنين الساعين لإنشاء مساكنهم، داعياً الحاصلين على الدعم الحكومي لبناء مساكن خاصة بهم وتحديداً فئة الشباب، إلى زيارة المعرض الذي يُشكّل الخيار الأمثل لهذه الشريحة من المجتمع، نظراً لما يوفره من حلول شاملة وتقنيات حديثة وتشكيلة واسعة من مواد ومنتجات البناء التي تعرضها أهم الأسماء التجارية المحلية والعالمية، وغير ذلك من الأنظمة والبرامج السكنية لبناء المنزل المثالي والعصري والسكن النموذجي، بما ينسجم مع شعار المعرض المتمثل ببناء السعادة والاستقرار.

ويأتي تنظيم المعرض انطلاقاً من حرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على مواكبة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في مختلف مجالات التنمية لإسعاد أبنائها والمقيمين فيها، وفي إطار سعيها الحثيث لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على صعيد تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الدولة، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم.