وزارة الموارد البشرية تبحث مستجدات التوطين مع مسؤولي شركات التجزئة

المصدر: دبي- البيان

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع مسؤولي وممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاع التجزئة، مستجدات التوطين وممكنات استحداث الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في هذا القطاع، الذي يعد من بين أربعة قطاعات استراتيجية مستهدفة، ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في مرحلتها الثانية، التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه، الذي يعقده معاليه مع قطاع التجزئة وذلك في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالمبادرة، التي تستهدف توفير 3500 فرصة وظيفية خلال 100 يوم منها 500 فرصة في قطاع التأمين، وألف فرصة وظيفية في كل قطاع من القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والتجزئة.

وبلغ عدد الفرص الوظيفية المستحدثة في قطاع التجزئة حتى الآن نحو 340 فرصة في وظائف مختلفة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: إن تعزيز توظيف المواطنين وتمكنيهم في وظائفهم يأتي في مقدمة أولويات عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسريع التوطين، حيث أطلقت الوزارة من ضمن استراتيجيتها مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات استراتيجية مستهدفة، تقوم على أساس تفعيل وتطوير الشراكة مع هذه القطاعات، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية المشتركة وتكامل الأدوار في ملف التوطين.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي «التزام الوزارة بالاضطلاع بمسؤوليتها، التي تفرضها هذه الشراكة من خلال تقديم كل أشكال الدعم للمؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات ومساعدتها على تحمل مسؤوليتها، بما يسهم في تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وأشار إلى أن قطاع التجزئة يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الدولة، لما يملكه من إمكانات وقدرات تمكنه من توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية الواعدة والمستقرة، التي تلبي تطلعات المواطنين، الذين أثبت العديد من العاملين منهم في هذا القطاع كفاءة عالية أهلتهم لشغل مواقع متقدمة لدى الشركات التي يعملون لديها.

وقال: إن الوزارة تتطلع إلى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع التجزئة لا سيما في ضوء مواصلة إقامة الأيام المفتوحة للتوظيف، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ومن ضمنها قطاع التجزئة.

وأكد معاليه «التزام الوزارة برفد قطاع التجزئة بالكفاءات والباحثين عن العمل الجاهزين للالتحاق بالوظائف المتوافرة في هذا القطاع خصوصاً في ضوء البرامج التدريبية والتأهلية، التي تنفذها الوزارة وتستهدف تطوير مهارات المواطنين، فضلاً عن إعادة تأهيل وتمكين الباحثين عن العمل الذين لا يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، التي تجريها الشركات في أيام التوظيف».

وأشاد بالتعاون الذي أبدته العديد من شركات التجزئة. وتم خلال اللقاء تكريم 11 مؤسسة وشركة تعتبر الأكثر تفاعلاً مع المبادرة في قطاع التجزئة.