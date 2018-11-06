قصص ملهمة في «ملتقى المنار» للمعاقين بصرياً

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي افتتاح «ملتقى المنار» تحت شعار «أفعل المستحيل لا الممكن» والذي تنظمه إقامة دبي للعام التاسع على التوالي بمشاركة واسعة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية، ويهدف الملتقى هذا العام إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية ودورها في الحياة اليومية، وتضمن الملتقى جلسات حوارية تناولت قصص نجاحات ملهمة.

حضر الملتقى اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي والعميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب بعجمان والدكتور حمد الشيباني المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من مساعدي مدير عام إقامة دبي وعدد من الشركاء منهم مؤسسة تمكين وشركة إماراتك ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «يأتي هذا الملتقى في عامه التاسع ضمن جهود إقامة دبي الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع، وتماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة الرامية للارتقاء بمستقبل إمارة دبي لتصبح مدينة صديقة لأصحاب الهمم. مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات لتفعيل دورهم الاجتماعي، وهذا ما تسعى إقامة دبي لتحقيقه من خلال خططها ومبادراتها.»

مشاركات ملهمة

بدأت أولى جلسات الملتقى بعنوان «معركتي والانتصار» ألقتها شيخة الجساسي من ذوي الإعاقة البصرية والتي تعمل كأخصائي إعلام في الترجمة في هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان، حيث تناولت فيها تجربتها الدراسية، وكيفية تغلبها على التحديات بعيداً عن أسرتها لتدرس 9 سنوات في مملكة البحرين الشقيقة في مدرسة كلها مبصرون، كما تحدثت عن نجاحاتها التعليمية ومشاركاتها في الأعمال التطوعية.