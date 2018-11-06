ضاحي خلفان يناقش والسفير السويدي لدى الدولة السلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه صباح أمس، هينريك لاندرهولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة، والوفد المرافق له، وممثلين لعدد من شركات السيارات، والمؤسسات السويدية المعنية بالطرق وبرامج السلامة المرورية.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين حول الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية، وكيفية جعل السيارات أكثر أماناً بإدخال التقنيات الحديثة التي تمنع أو تحدّ من الحوادث المرورية، والجهود المبذولة لجعل الوفيات الناتجة عن الحوادث تصل إلى أدنى مستوياتها، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين.

وعبّر السفير السويدي، والوفد المرافق له، عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة، وإتاحة الفرصة لهذا اللقاء بين الجانبين بهدف مناقشة التعاون والاستفادة من أفضل الممارسات في السلامة المرورية.