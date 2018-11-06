بلدية أبوظبي توقع اتفاقية لإنشاء ملعب رياضي مجاني في السمحة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

وقعت بلدية مدينة أبوظبي اتفاقية مشتركة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لإنشاء ملعب رياضي مجاني متكامل في غرب مدينة السمحة يتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، ويأتي ذلك بهدف إسعاد المجتمع وتوفير أفضل سبل الحياة، وبالوقت ذاته تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة في أبوظبي.

وقع الاتفاقية من جانب البلدية سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ومن جانب الشركة الدكتور علي الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الإنتاج وتطوير ونقل التكنولوجيا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA). فيما أكدت الشركة عزمها بناء ملعب آخر في شرق مدينة السمحة العام المقبل 2019، بينما يقوم ديوان ولي العهد بالتعاون مع شركة غنتوت على إنشاء ممشى رياضي في المدينة.

من جانبه، أكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن هذه الاتفاقية تأتي انعكاساً لالتزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المهمة ضمن إطار تفعيل قيم المسؤولية المجتمعية وتوظيفها في خدمة المجتمع والتنمية، وكذلك الأمر تعزيز منظومة البنية التحتية، والمرافق الخدمية والترفيهية على حد سواء.

وأعرب سيف بدر القبيسي عن تقديره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) ولدورها في خدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور علي الزرعوني: «تندرج شراكتنا مع بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار جهودنا الرامية إلى الوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية».