مقترح بتصنيف المنشآت الصحية في أبوظبي بنظام النجوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد مجلس الشراكة الاستراتيجي للقطاع الصحي في أبوظبي اجتماعه ربع السنوي أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي وحضور الأعضاء، لمناقشة وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير القطاع الصحي في الإمارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشهد الاجتماع استعراض المجلس لعدد من المحاور بما في ذلك مراكز التميز ومقترح تصنيف المنشآت الصحية على نظام النجوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية بين المنشآت الصحية في الإمارة وبالتالي المضي قدماً في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما ناقش المجلس سبل تحسين برتوكولات التعامل مع حالات الإصابة بالصدمات وآليات تحسين الكفاءات الحالية للتعامل معها، وكذلك وضع معايير واضحة للمراقبة الطبية عن بُعد، والتخصيب في المختبر ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما بحث المجلس الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة، والتوجهات فيما يتعلق بترخيص المنشآت الصحية، وكذلك الرعاية المستمرة والصحة النفسية، فضلاً عن إعادة تشكيل آلية مطالبات السداد للتأمين الصحي.

وشكلت دائرة الصحة في أبوظبي مجلس الشراكة الاستراتيجي على مستوى القطاع الصحي في الإمارة، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مزودي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة، على أن يمثل المجلس منصة يتم من خلالها بحث سبل المضي قدماً بالقطاع الصحي في الإمارة ومخرجاته.