متابعة الجهود التطويرية بمديرية الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي على الجهود التطويرية في مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لمنتسبي الشرطة.ورافق اللواء الرميثي خلال الزيارة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات وعدد من الضباط.

وثمّن قائد عام شرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين في إمارة أبوظبي، وفق أفضل الممارسات العالمية المتطورة، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي وضمن استراتيجيتها على نشر السعادة والإيجابية لدى منتسبي الشرطة وعائلاتهم.

وتفقد اللواء الرميثي يرافقه مدير عام شرطة أبوظبي ومدير قطاع المالية والخدمات والضباط سير العمل في العيادات التخصصية، واطلع على الخدمات المقدمة للمنتسبين، واستمع إلى إيجاز عن المعاملات المقدمة، والمشاريع التي تم إنجازها، للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية وفق أفضل الممارسات المتقدمة.