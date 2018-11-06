لجنة تحكيم «زايد للاستدامة» تختار الفائزين.. والإعلان 14 يناير

المصدر: أبوظبي - البيان

اجتمعت لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة الأحد الفائت، لاختيار عشرة فائزين بدورة الجائزة لعام 2019 ضمن فئاتها الخمس، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي سيقام يوم 14 يناير 2019 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأطلقت القيادة في الإمارات جائزة زايد للاستدامة عام 2008 تحت اسم «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، وهي جائزة عالمية مستوحاة من رؤية وإرث الأب المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقد جرى في وقت سابق من هذ العام وتزامناً مع إطلاق مبادرة «عام زايد» احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، تطوير الجائزة وتوسيع نطاق تركيزها الاستراتيجي لدعم مجموعة واسعة من الحلول، جنباً إلى جنب مع الطاقة، لتشمل الصحة والغذاء والمياه، مع الحفاظ على فئة المدارس الثانوية العالمية.

وتخضع جميع الطلبات المقدمة لعملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تبدأ بقيام إحدى شركات البحث والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير المشاركة. ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء والمختصين، بتقييم الجوانب التقنية والإبداعية واختيار القائمة النهائية للمرشحين، وفي المرحلة الأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم، التي تضم رؤساء دول سابقين ووزراء من الإمارات ورجال أعمال وشخصيات بارزة، لاختيار الفائزين.

وقال أولافور راغنار غريمسون، الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة: «اكتسبت الجائزة سمعة عالمية مرموقة خلال مسيرة عشر سنوات حافلة بتكريم وتحفيز المشاريع والحلول في قطاع الطاقة النظيفة».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، تواصل جائزة زايد للاستدامة العمل على تحفيز وتفعيل مشاركة الجيل القادم من رواد الاستدامة حول العالم، وفتح آفاق جديدة في مسيرة دعم الابتكار بمجال التنمية المستدامة.

وتضم لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة أولافور راغنار غريمسون، الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة؛ وهان سونغ-سو، رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية السابق نائب رئيس اللجنة؛ وفيليب كالديرون، رئيس المكسيك السابق؛ ومعالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي؛ وريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجين؛ وعدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا؛ ود. نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية؛ وأندرياس جاكوب، رئيس إنسياد؛ ووانغ شوانفو، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة (بي واي دي للسيارات).

حلول

اختارت لجنة التحكيم هذا العام عشرة فائزين من بين 31 مرشحاً نهائياً، وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمستوى الرفيع للأفكار والمشاريع المقدمة من قبل المشاركين، والتي شملت حلولاً تهدف إلى الحد من الوفيات لدى الأطفال الرضّع، وتوفير نظم ذكاء اصطناعي تعمل من دون اتصال بالشبكة، وتحسين كفاءة المباني الذكية ونظم إدارة الطاقة، ودعم تمكين المرأة، وزيادة فرص الحصول على مياه شرب آمنة.