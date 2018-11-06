مكتبة «قضاء أبوظبي» تتوسع في الربط الإلكتروني مع المكتبات القانونية المتخصصة

المصدر: أبوظبي - البيان

توسعت دائرة القضاء في أبوظبي، في الربط الإلكتروني للمكتبة المركزية مع مجموعة واسعة من المكتبات القانونية المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يتيح سهولة الوصول إلى الكتب القانونية من قبل الباحثين والقانونيين، إذ تم الربط مع مكتبات جامعة الشارقة وجامعة البحرين والسلطان قابوس، ومكتبة الكونغرس.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتحديث الخدمات المقدمة في المكتبة المركزية بما يضمن إتاحة الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة من خلال تقديم خدمات متكاملة وذات قيمة مضافة لأعضاء السلطة القضائية والمتدربين القضائيين.

وأوضح الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، أن المكتبة القانونية المتخصصة في دائرة القضاء، تتسم بغناها بمجموعة متميزة من المقتنيات والتي تزيد على 12 ألف عنوان في القانون والعلوم المساعدة له بما يخدم العمل القضائي، وقد تم اختيارها بعناية ودقة عالية من قبل المتخصصين في المجال القانوني.

ميزات

وقال إن المكتبة مزودة بقاعدة بيانات تضم جميع القوانين المحلية والاتحادية وفق آخر التعديلات، وكذلك أحكام محكمة النقض، ومختلف المراجع والموسوعات القانونية، مع مراعاة التحديث بصفة دورية بما يسهم في تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين من موظفي دائرة القضاء ومن في حكمهم.