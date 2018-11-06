افتتاح دورة التفاوض الأمني المتقدمة بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، والعميد راشد سعيد القيشي، رئيس لجنة التفاوض الأمني في وزارة الداخلية، افتتاح دورة التفاوض الأمني المتقدمة التي تعقد على مدى أسبوع، في فندق رافلز بإمارة دبي، تحت إشراف وزارة الداخلية، وبحضور العقيد مصبح سعيد الغفلي، منسق الدورة وعدد من الضباط والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء الغيثي، إن دورة التفاوض الأمني من الدورات المهمة، والتي تحرص وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي على تنسيب ضباطها لمثل هذه الدورات لتأهيل المفاوضين، مؤكداً ضرورة تبادل الخبرات وصقلها مع القيادات الشرطية العالمية التي لها باع طويل في مجال التفاوض، موضحاً أن جميع المؤسسات الأمنية في الدولة تعمل تحت راية واحدة ومظلة واحدة وهدف واحد.