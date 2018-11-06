سفير الدولة يفتتح مشروع «خزان الإمارات» في بدنايل اللبنانية

المصدر: بيروت- وام

افتتح حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى بيروت مشروع «خزان الإمارات» في بلدة بدنايل الكورة، وذلك برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وبتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفي إطار«عام زايد».

ويأتي هذا المشروع في إطار المشاريع الخيرية والإنمائية والإنسانية التي تمولها وترعاها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مناطق لبنان، وتشمل تعزيز وتأهيل البنى التحتية وتسهيل حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حضر افتتاح مشروع «خزان الإمارات» في بدنايل الكورة عبدالغني كبارة مستشار رئيس الحكومة اللبنانية لشؤون الشمال، وعدد من رؤساء البلديات ورجال الدين والفاعليات الشعبية والاجتماعية وأهالي المنطقة.

وأكد سفير الدولة في كلمة له حرص الإمارات على تمويل المشاريع الإنمائية والإنسانية بخاصة في المناطق الأكثر فقراً، وقال: «افتتحنا ما يقارب 100 مشروع، نصفها في بلدات عكار وجوارها، لأننا أدركنا بعد دراسات ميدانية الحاجة الماسة لأهالي هذه القرى».

وأضاف: «إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان محباً للبنان وعمل من أجل استقراره، وتكمل قيادتنا التي نفتخر ونعتز بها على الخطى نفسه في جعل العمل الإنساني الخيري في سلم أولوياتها، ما عزز دورها في كل أنحاء العالم وباتت مثالاً يحتذى به عربياً وإقليمياً، لافتاً إلى أن هذا المشروع الحيوي سيسهم في تغذية ما يقارب 120 وحدة سكنية وسيؤمن لها المياه.

من جانبه قدم محمود يونس رئيس بلدية بدنايل درعاً للسفير الشامسي تقديراً وعرفاناً لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لتمويلها هذا المشروع الحيوي، الذي يؤمن المياه للبلدة.