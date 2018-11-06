بلدية الظفرة تستكمل تطوير الحدائق بمدينة السلع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصل بلدية منطقة الظفرة مشروع استكمال تطوير الحدائق بمدينة السلع، حيث تقوم البلدية بتأهيل الألعاب بحدائق الحارات والحديقة العامة، وتم وضع خطة لتأهيل الأصول الأخرى مثل النوافير والمنشآت المدنية، وتضم مدينة السلع 9 مرافق ترفيهية، منها حديقتان وحارات كاملة و7 مجمعات ألعاب مع ملاعب متعددة الأغراض، إضافة إلى الحديقة العامة والشاطئ.

وتسعى البلدية إلى تطوير الحديقة العامة بالمدينة، وذلك من خلال استبدال الأثاث والألعاب والمظلات القديمة، والعمل على زيادة عدد ألعاب آمنة حفاظاً على سلامة المستخدمين خصوصاً فئة الأطفال، وتوفير المقاعد والطاولات وسلال المهملات لتتناسب وحاجة المجتمع المحلى لزيادة عدد زوار الحدائق.

وتبلغ المساحة الإجمالية للحديقة العامة 140 ألف متر مربع، وتضم ألعاباً كهربائية، و26 لعبة عادية، و28 مقعداً، إضافة إلى عدد 35 سلة مهملات للمحافظة على النظافة، وثلاث طاولات رحلات.

وقد تم تأهيل الشاطئ ليكون ملاذاً للسكان وزوار المدينة للاستمتاع بأجواء البحر والشاطئ الخلاب الذي تتميز به مدينة السلع، وذلك من خلال توفير عدد 7 ألعاب، و11 مظلة مع 33 مقعداً، و11طاولة رحلات، و11 حوضاً للشواء، و5 سلال مهملات للمحافظة على نظافة الشاطئ، إضافة إلى توفير 11 وحدة إنارة بالطاقة الشمسية، وزراعة 44 شجرة نخيل.