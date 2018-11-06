اعتماد خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 في «قصر الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة اجتماعاً لمجلس إدارة شركة قصر الإمارات في فندق قصر الإمارات، ناقش خلاله التحضيرات لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تعكس هذه الفعاليات والبرامج الاحتفالية أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع، خطة تنفيذ فعاليات اليوم الوطني في فندق قصر الإمارات، حيث ستتم إقامة عروض الإضاءة على مدى 7 أيام، وإطلاق الألعاب النارية خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني يومي الـ 2 والـ 3 من ديسمبر، كما تم اعتماد إقامة فعاليات وأنشطة للأطفال في ردهة الفندق وخصومات وحزم ترويجية لحجز الغرف، والمطاعم، وسبا قصر الإمارات.