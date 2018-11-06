وفد من «كهرباء الشارقة» يبحث تبادل الخبرات مع شركات ألمانية

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدداً من شركات الطاقة في ألمانيا شملت مصنع (اي دي اس) وشركة ستادويرك شفيبيش هال ومحطة ستادويرك كارلسوه إحدى أهم محطات الجهد العالي في ألمانيا، وتم خلال الزيارة بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة المستمرة لتعزيز علاقاتها مع الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل وفق رؤية محددة لتطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلهم ورفع كفاءتهم من خلال تبادل الزيارات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجالات عملها.

مبيناً أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار واكتشاف المتميزين والمبدعين وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية والمبتكرة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى بخطوات ثابتة نحو تبنى الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات ما يسهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية، حيث أطلقت الهيئة أكثر من 30 مبادرة مبتكرة لتطوير مهارات الموظفين وتفجير طاقاتهم الإبداعية.