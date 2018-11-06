شرطة الفجيرة توعّي بمخاطر الألعاب والأجهزة الإلكترونية

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة حملتها التوعوية بعنوان (لنجعلها.. مفيدة) مطلع شهر نوفمبر من العام الجاري؛ لتوعية أولياء الأمور بمخاطر إدمان الألعاب والبرامج والأجهزة الإلكترونية على أبنائهم وتوعية فئة الأطفال والمراهقين بخطر إدمانها.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص القيادة على نشر الثقافة الأمنية، والتصدي للسلوكيات السلبية المنتشرة بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق مستهدف مؤشر نسبة انتشار التوعية الأمنية خلال الحملة.

وأكد العقيد دكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أن هدف الحملة هو وقاية الأطفال والشباب من مخاطر الألعاب والأجهزة الإلكترونية المختلفة، وخصوصاً القتالية التي تؤثر في سلوك الأطفال في سن البلوغ.

وناشد الحساني أولياء الأمور والأسر وأفراد المجتمع ضرورة التوجيه الصحيح للأبناء بالاستخدام الإيجابي لهذه الأجهزة، ومنحهم وقتاً للجلوس معهم ومشاركتهم الألعاب الجماعية كممارسة الرياضة واكتشاف طاقاتهم الإيجابية وهواياتهم المفيدة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وشدد على دور الأهل في رقابة الأبناء وعدم تركهم فريسة سهلة لبعض الألعاب الخطرة، والتي قد تحرض على العنف والقتل والانتحار، موضحاً أن مستخدمي هذه الألعاب يتعرضون إلى مخاطر صحية منها التأثير على النظر والسمنة والكسل، بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية والدينية والسلوكية.