بدء برنامج التكوين الأساسي لمندوبي مكاتب المحاماة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، الدورة الثالثة من برنامج التكوين الأساسي لمندوبي مكاتب المحاماة في الإمارة، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات أبوظبي، التي أصدرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، إذ يُشترط خضوع المندوب لدورة تدريبية وتأهيلية لقبوله ضمن جدول المندوبين المعتمدين، مع ضرورة حصوله على إجازة في القانون.

وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لعمل مندوبي مكاتب المحاماة، إلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، وذلك في إطار الخطوات الإدارية التنظيمية لأعمال مندوبي مكاتب المحاماة المقيدين بالدائرة، التي تهدف إلى ضمان قيد أشخاص متخصصين، والحد من ظاهرة المندوبين غير المرخصين.

كما يقدم البرنامج عدداً من المحاور أهمها التعريف بالنظام الإلكتروني لدائرة القضاء، معايير وضوابط العلاقة بين مندوبي المحامين والموكلين، ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة وتعزيز القيم القضائية وأخلاقيات العمل لمندوبي المحامين والتقيد بها عند التعامل في المحكمة، إضافة إلى الضوابط والمحظورات في عملهم، وأهم القوانين التي يتوجب عليهم الالتزام بها أثناء تأدية مهامهم.