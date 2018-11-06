جامعة دبي تنظم ورشة للابتكار الفضائي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية ورشة عمل لمجموعة الإمارات للابتكار الفضائي، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وبمشاركة 20 جهة أكاديمية وحكومية وصناعية وعدد من الطلبة المبتكرين.

وحضر الورشة من جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والدكتور حسين الأحمد عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وعدد من أساتذة الجامعة، إضافة لعدد من خبراء الوكالة وأساتذة الجامعات المشاركة في الورشة والمتخصصين في مجالات الابتكار الفضائي.

وقال خالد علي الهاشمي مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء: «إن الورشة تم خلالها عرض 14 مشروعاً في مجالات البحث والتطوير لعلوم وتقنيات الفضاء، منها مشروع لتصنيع بطاريات عالية الجودة لاستخدامها في الأقمار الصناعية قدّمه طلبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع لتصنيع مستشعر أشعة جاما قدّمه طلبة من جامعة نيويورك بأبوظبي، ومشروع القمر الصناعي ميزن لدراسة ظواهر بيئية في الغلاف الجوي».