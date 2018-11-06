«الاتحادية للكهرباء» تفوز بجائزة التميز بإدارة المواهب خليجياً

المصدر: دبي - البيان

فازت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالمركز الأول في جائزة «التميّز في إدارة المواهب Excellence in Talent Management Award - 2018» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن جوائز مجلس الأعمال الخليجي في مجال الموارد البشرية، وهي الجائزة التي تهدف إلى إبراز وتكريم الإنجازات التي حققتها مؤسسات القطاع العام والأفراد الذين أظهروا دوراً مثالياً نحو القيادة والتنظيم.وحصلت الهيئة على هذه الجائزة كإحدى منظمات القطاع العام الرائدة في تطبيق استراتيجية إدارة المواهب بطريقة متميزة ومبتكرة.

وتم التكريم خلال «قمّة الموارد البشرية» في دورتها السادسة لعام 2018، يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الماضي، وتسلّم الجائزة كل من: مها محمد مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وبدرية الحمادي مدير قسم إدارة المواهب، وأعضاء الفريق.يُذكر أن «قمّة الموارد البشرية» تُعتبر الحدث الرئيس للموارد البشرية في المنطقة، حيث تجمع بين الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الموارد البشرية، من جميع أنحاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.