المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يحصد «آيزو» في أمن المعلومات

المصدر: الشارقة - البيان

حصل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على شهادة أمن المعلومات «آيزو 27001»، المصنفة أعلى معيار لجودة أمن وحماية المعلومات على مستوى العالم.

وتسلم طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الشهادة من قبل لويدز ريجستر، أهم المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التقييم ومنح شهادات المطابقة للأنظمة الإدارية المعتمدة عالمياً ومحلياً، إضافة لخدمات المطابقة المخصصة حسب متطلبات العميل وخدمات التدريب والتأهيل. وتمتد خبرة مؤسسة لويدز ريجستر، لتشمل جميع قطاعات الأعمال وتخصصات الشركات والمؤسسات حول العالم.

ويهدف معيار الجودة «آيزو 27001» إلى مساعدة المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات على إنشاء نظام فعال لإدارة أمن المعلومات والحفاظ عليه، وذلك باستخدام نهج المتابعة والتحسين المستمر، وتتم مراقبة المخاطر التي تهدد أمن معلومات المنظمة بشكل مستمر ووضع سياسات وإجراءات لإدارة تلك المخاطر.

وحقق المكتب الإعلامي إنجازه الجديد بعد خضوعه لفترة تقييم وتدقيق شامل أجرته الشركة المختصة، للتأكد من مدى مطابقة نظام إدارة أمن وسلامة المعلومات المستخدم في المكتب لجميع متطلبات المواصفة الدولية. ووفقاً لعلاي فإن هذه الشهادة تعكس حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات.