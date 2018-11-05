محمد بن راشد يستقبل نائب رئيس غانا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم الدكتور محمدو باوميا نائب رئيس جمهورية غانا والوفد الزائر.

وقد رحب سموه بالضيف بحضور - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي- وتمنى سموه له رحلة موفقة وزيارة ناجحة لدولة الإمارات.

وتسلم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من فخامة الرئيس نانا أدودانكو أكوفوأدو رئيس جمهورية غانا ضمنها تحياته إلى سموه وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما تناولت الرسالة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وغانا على مختلف الصعد إلى جانب تطورات الوضع في المنطقة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

كما حضره الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة.