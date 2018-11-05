سعيد الطاير يتفقد موقع المسابقة العالمية لبناء المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية

المصدر: البيان الالكتروني

تفقد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي موقع المسابقة العالمية لبناء المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط 2018 ) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في سيح الدحل في دبي، حيث خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي للمسابقة مساحة تزيد عن 60,000 متر مربع.

ويشارك 15 فريقاً من 28 جامعة من 11 دولة حول العالم في الدورة الأولى للمسابقة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 14 إلى 29 نوفمبر المقبل، في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، مع وزارة الطاقة الأمريكية . وتستضيف دبي الدورة الثانية في عام 2020 بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي. وتبلغ الجوائز المالية للمسابقة أكثر من 20 مليون درهم للدورتين.

وجال سعيد محمد الطاير في موقع المسابقة، حيث باشرت الفرق في الأعمال الإنشائية للبيوت التي سيتم تصميمها لتشارك في المسابقة. وقد رافق سعادته خلال الزيارة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

ويتعين على الفرق المشاركة بناء وتشغيل نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية؛ تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومراعاة الظروف المناخية للمنطقة، وتتنافس الفرق في عشرة مجالات تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، وشروط الراحة، والأداء الوظيفي للمنزل، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.

تضم قائمة الفرق التي تأهلت للمرحلة النهائية من الدورة الأولى للمسابقة كلاً من: فريق "أكوا جرين" من جامعة عجمان، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق "أوراك" من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بدولة الإمارات، وفريق "بيتي كول" من جامعة بوردو في فرنسا والكلية الوطنية للهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية في بوردو-فرنسا، ونوباتيك-فرنسا، وجامعة أميتي في دولة الإمارات وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين؛ وفريق "إفدن" من جامعة ايون مينكو للهندسة المعمارية، والجامعة التقنية لعلوم الهندسة المدنية في بوخارست من رومانيا، وجامعة بوليتكينك في بوخارست من رومانيا، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم بيلاني من دولة الإمارات؛ وفريق "جيل" من الجامعة الأمريكية بدبي، بدولة الإمارات؛ وفريق "ذا نو هاوس" من جامعة الشارقة وجامعة فيرارا الإيطالية؛ وفريق "البيت الكامل" من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة؛ وفريق "جامعة الملك سعود" من المملكة العربية السعودية، وفريق "ميزان هوم" من الجامعة التكنولوجية وجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا؛ وفريق "جامعة نيويورك أبوظبي" من دولة الإمارات؛ وفريق "أوري" من جامعة هيريوت وات دبي، من دولة الإمارات، وفريق "سابينزا" من جامعة سابينزا في روما، إيطاليا؛ وفريق "تي دي آي إس" من الجامعة الوطنية تشياو تونغ في تايوان؛وفريق جامعة ولونغونغ من جامعة ولونغونغ في أستراليا وجامعة ولونغونغ دبي؛ وفريق "جامعة فرجينيا تك" من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفريق "فيرتشو" من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا، وجامعة فونتيس للعلوم التطبيقية في هولندا.

وتضم اللجنة التنظيمية للمسابقة كلاً من: المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإكسبو 2020 دبي، ومؤسسة دبي المستقبل. وتضم قائمة الرعاة كلاً من: المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات الوطنية للبترول (إينوك)، وشركة جنرال إلكتريك، وشركة أكوا باور السعودية. كما توفر جنرال موتور الشرق الأوسط 17 سيارة "شيفروليه بولت" الكهربائية للفرق المشاركة لاستخدامها خلال فترة المسابقة.